百億資金卡位台股 航運超級股東會周 3大觀察焦點

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航運族群超級股東會周重磅登場，包括長榮海運（2603）、萬海航運（2615）、長榮航空（2618）、中華航空（2610）、慧洋-KY（2637）等逾10家，橫跨貨櫃航運、散裝航運、航空大咖，都將在5月最後一周舉行股東會，運價票價走勢、股利政策、市場展望是3大觀察焦點，只要釋出偏多看法，就可望為多頭添柴火。

台股百億資金已陸續卡位，航運股24日更成為撐盤要角，長榮、萬海皆上漲逾5％，華航上漲1.58％、長榮航小漲0.85％；若看三大法人籌碼面，外資挺長榮連七買，投信挺長榮航連九買。

長榮即將於28日舉行股東會，已有小股東在網路平台發起串聯、提七大訴求，包括建議長榮赴美發行ADR，長榮曾創下3個多月本益比低於1的世界紀錄，以及考慮半年配或季配方案等上調股利的可能性。

航空族群受惠疫後旅運需求強勁，紛紛喊出今年營運再創新高，長榮航29日、華航30日將陸續召開股東會，料將成為市場焦點。

值得注意的是，長榮國際24日再度申讓要賣長榮航5萬張，法人表示，長榮航股價恐受長榮國際持續賣股影響，長榮張家兄弟經營權之爭可能也是小股東關注焦點。

散裝航運族群是另個焦點，由於船廠訂單滿載，交船等待期3.5年，創2010年以來新高，新船訂單占現有船比率達歷史低檔，長期看散裝運力供給成長有限，有助推升運價。

其中，慧洋-KY、裕民剛獲野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）成分股納入，慧洋預計31日召開股東會；中航（2612）也在31日召開股東會；裕民股東會6月3日舉行，預期由遠東集團大家長徐旭東主持，他對市場展望的看法受矚目。