5／26本周國內外財經焦點》美國PCE數據、中國PMI、日本CPI、航運超級股東會、金控法說會

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本周市場持續關注美國PCE、歐元區CPI，中國則有5月製造業採購經理人指數，日本、澳洲也將公布CPI。回到國內，台股本周續戰新高，市場聚焦股東會及金控法說會，此外，聯發科股東會及航運族群超級股東會周也重磅登場，國發會也發布4月景氣燈號，皆為市場關注焦點。

台灣

上周台股氣勢如虹，再創21,668點新高，周K線連五紅，本周收月K線連四紅機率高；本周再拚續創新高指數，市場聚焦股東會及金控法說會兩大因素，前者關注聯發科、聯電、長榮、航空雙雄等，後者留意兆豐金、第一金、開發金等法說會對營運展望。

金融股進入法人說明會密集舉辦的一周，自行舉辦及受邀參加的金融股法說會超過10家。主要民營業者包含京城銀、開發金、中信金、元大金、新光金、中再保、三商壽等。尤其兆豐金控、彰化銀行、臺灣企銀、高雄銀及5月31日舉行的第一金控等公股金融業者，最受市場關注。

航運族群超級股東會周重磅登場，包括長榮海運（2603）、萬海航運（2615）、長榮航空（2618）、中華航空（2610）、慧洋-KY（2637）等逾10家，橫跨貨櫃航運、散裝航運、航空大咖，都將在5月最後一周舉行股東會，運價票價走勢、股利政策、市場展望是3大觀察焦點，只要釋出偏多看法，就可望為多頭添柴火。

IC設計龍頭聯發科（2454）將於5月27日召開股東會，除通過2023年財務報表案及盈餘分派之外，同時進行第十屆董事(含獨立董事)改選。董事會被提名人名單微調，台大資訊學院院長張耀文入列獨董候選，而主要董事蔡明介、蔡力行、陳冠州則維持、皆為聯發科重要成員，將有助聯發科持續發展邊緣運算、WiFi7及車用，擴增市場版圖。

追蹤總體經濟數據變動會發現，4月向來不是經濟統計的亮點，國發會將於27日發布4月景氣概況，包括4月景氣對策信號綜合判斷分數，以及景氣燈號，根據中央銀行、多個財經部會已公布的4月統計數據估測，今年的4月情況將突破往年記錄，景氣對策信號分數躍升到25個月以來的新高，且景氣燈號再度轉向為黃紅燈，從今年前3月連亮綠燈後再升一級。

美國

本周最受關注的經濟數據非美國4月個人消費支出物價指數（PCE）莫屬，此為聯準會（Fed）評估利率走向的重要數據。有鑑於近期政策前景不明，專家預料最新PCE將呈現通膨略緩的跡象，意即Fed可望繼續向降息邁進。

市場人士聚焦於5月31日公布的PCE數據，分析師認為，市場仍抱持美國通膨降溫的期待，這使PCE數據尤其關鍵，可藉此推敲決策官員將偏向鴿派或鷹派。

美國本周也將陸續公布美國3月房價指數、3月凱斯席勒房價指數、5月CB消費者信心指數、美國聯準會公布褐皮書、紐約聯準銀行總裁威廉斯發表演說。

歐盟

歐盟31日將公布歐元區5月通膨終值，歐洲央行是目前唯一一家預計將於6月啟動降息的主要央行，市場認為歐洲央行（ECB）降息的機率高達90％，ECB總裁拉加德日前表示，由於通膨已經獲得基本控制，因此降息是存在可能的。

中國大陸

大陸製造業活動連續兩個月擴張後，5月製造業採購經理人指數（PMI）即將公布。大陸統計局此前公布的4月分製造業PMI為50.4，較3月下降0.4個百分點，但略高於市場預期的50.3。

第一財經研究院5月公布「第一財經首席經濟學家信心指數」為50.52，維持在榮枯線以上。經濟學家認為，宏觀經濟復甦動能增強，在相關政策不斷落實到位的情況下，未來大陸經濟將持續修復。

日本、澳洲

日本、澳洲也將接續公布通膨數據，日本除了公布5月份CPI之外，還將公布4月工業生產及零售銷售數據；澳洲也將公布CPI數據，澳洲央行5月利率會議上維持中性立場。