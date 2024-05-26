房價貴森森！台北最難議價 「這縣市」殺價空間最大

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全台房價貴森森，民眾買房是否有講價空間，根據房產業者統計六都加上新竹縣市最新推案發現，房價最貴的台北市，議價空間反而最少、僅5.4%，高雄則還有1成的殺價空間；房產業者預計，隨著房價持續走高，日後「開價即成交」的個案恐怕會越來越多。

根據591新建案統計近兩次520檔期新案議價率，全台從過往11%下滑至7.6%，觀察各縣市則呈現南大於北的情形，包含台南、高雄都仍有接近1成的議價空間(台南8.6%、高雄10.4%)；反觀「最難講價」的台北市，即便房價已是高不可攀，仍僅有5%的議價率，跌破不少人眼鏡。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，這幾年議價率持續縮水，與房價當然離不關係，尤其當前價格直線上升，業者在顧及市場接受度下，除了改採小坪數產品，壓低總價等方法外，也會讓開價更平實，才不至於嚇跑買方。隨著房價持續走高，日後「開價即成交」的個案恐怕會越來越多。

以台北市來說，房價貴鬆鬆並不稀奇，但四年前至少還有1成的議價空間，到了今年卻腰斬一半，議價率僅5.4%。林哲緯指出，由於當前北市有不少建商均主打小坪數、低總價產品，再加上低首付等優付方案，業者講價空間普遍有限，除非是大安或松山等蛋黃區等總價較高的豪宅，才會相對有彈性。

而議價率看似變動較少的的台南及高雄，其實在房價急遽飆升下，議價空間反而呈現壓縮。以成功「保1」的高雄來看，這幾年房價變化最劇烈的地區，當屬台積電所在及周邊包含楠梓、仁武及橋頭等區，在外地買方大量湧進下，當地行情短短幾年從2字頭一路飆升至4字頭，而買方在面臨節節高漲的房價之際，又得面臨只減不增的議價空間，實際上並沒有輕鬆太多。