屬性不同… 被動式ETF不怕資金被搶走

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主動式及多重資產ETF預計明年問世，投信業者表示，ETF已是全球發展趨勢，不論是主動式或被動式ETF皆可望同步成長，基於產品屬性及費用率差異兩大原因，兩者間不至於產生排擠效應，即不會因為主動式ETF搶走被動型ETF的投資人或資金。

投信業者分析，主動式及被動式ETF間有二大不同，一是產品屬性不同，主動式ETF是透過基金經理人的選股策略挑選股票，投資人看重的是經理人過去的操作績效，被動式ETF則是追蹤指數、主題式、高股息為特色，兩產品有所區隔。二是費用率與波動度不同，主動式ETF費用率通常較被動式ETF來得高，且和被動式ETF相比，主動式ETF換股的頻率可能更高，相對波動也較高，投資人會各有偏好。

近年全球主動式管理的ETF獲市場關注，尤其在北美地區成長最為顯著，其資產規模占比自五年前2.8％成長至7.5％、2023年淨流入更占當地市場1/4。

投信業者表示，不論是主被動型ETF或是一般基金，在各類資產的不同特性下，可滿足投資人的不同需求，反而讓市場交易更為流通熱絡。不論是主動型ETF、追蹤指數的被動型ETF，及經理人操盤的共同基金，三種基金的投資核心不同，各擁優勢，相信隨著法規的開放，未來能讓台灣基金市場更為蓬勃發展，吸引更多資金活水進入基金市場。

業者看好新型態ETF登場，將讓民眾投資管道大增。投信業者認為，過去主動式基金、多重資產基金只能藉由投信、銀行、基金平台等投資管道，藉由ETF型態，則讓散戶有更便利投資管道參與市場，開立證券戶的投資人就能下單投資，且如同被動式ETF享有比一般共同基金較低投資成本與投資資訊透明化等。