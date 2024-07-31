本土、外商投信 搶搭主動式ETF首班車

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主動式ETF將在2025年起跑，本國及外商投信都有意願靠此新商品「一戰成名」，即便在台完全沒有發行過ETF的外商投信，都在積極研究「具自家特色」的主動式ETF，投信業者表示將視市場趨勢、景氣循環及台灣投資人偏好，爭取能在「首波」推出主動式ETF的名單上。

證期局亦已調查過17家發行過ETF的國內及外商投信業者，都對在台推出主動式ETF有「興趣」，推估明年將會如雨後春筍，各投信競相送審主動式ETF。

多家投信都已經表示「準備好了」，就等金管會鳴槍起跑，在主動式台股基金長期耕耘的復華與群益投信對此開放表示「樂觀其成」；被動式ETF前幾大的統一及國泰投信亦對發行主動式ETF有高度意願；外商投信如保德信、安聯等其國外母公司都有發行主動式ETF的經驗，在固定收益市場亦有較豐富資源，有可能在台灣發行主動式ETF上搶頭香。

在台還未發行過ETF的摩根投信董事長唐德瑜表示，摩根在海外有豐富的主動式ETF經驗，確實會想在台灣發行主動式ETF，但首檔會發台股還是其他資產類型，仍在研究，希望首檔就打出名號，要有「摩根特色」，讓投資人談起主動式ETF就想到摩根。

第一金投信指出，開放主動式與多重資產ETF對投信業而言，是可發揮金融創新的新型態投資工具，以過去兩、三年台灣被動式ETF的成長動能，及海外主動式ETF的發展情形來看，產品設計的機制與市場景氣循環等，將是影響主動式與多重資產ETF能否成功的關鍵，如搭上AI熱潮，可帶動科技ETF成長，台灣投資人偏好配息，就推升高股息ETF規模頻創新高，降息前夕，債券ETF即頻頻追募。

投信業者認為，主動式ETF可望帶來新一波投資話題，進一步壯大台灣ETF市場及與國際接軌，都願積極參與此市場的發展。

主動式ETF透過券商交易，勢必衝擊銀行的財管業務，公股銀主管評估，對銀行銷售基金的申購手續費、信託保管費，一定有「強烈衝擊」，但銀行也會積極轉型，針對年輕、積極族群，考慮降低投資門檻、強化智能理財等來因應。