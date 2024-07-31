Q2三率三升股 法人按讚 這檔今年獲利將創高

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台股本波12個交易日指數急殺且跌不停，企圖在季線尋求支撐失敗，30日開盤融資斷頭賣壓再度湧現，大跌300餘點，內資護盤救援成功，盤中上演V型反彈，從低至高點拉了443點，指數驚喜翻紅，法人建議，行情漲多修正必然，謹慎布局第二季財報三率三升的個股，安穩度過波動期。

全球股市劇烈回檔，外資順勢提款台股，且持有3.9萬口的台指期空單虎視耽耽，因季線支撐未果及美股反彈無力，市場擔憂再探半年線，散戶的融資斷頭壓力在30日終於撐不住，如融資維持率在130％左右的創意、華星光、緯穎、高力等股價破底，其中創意連續跌停二日，最為恐慌，尾盤跌停打開，收1,095元、跌110元。

盤面聚焦第二季三率三升個股

台股30日最低跌330點至21,833點後，反彈翻紅至最高上漲111點至22,276點，指數急拉442點，從籌碼觀察，逆轉勝是靠著投信、八大公股行庫的神來一筆。

第一金投顧董事長陳奕光表示，本波是大漲後的回檔急速修正，並未發生系統性風險，然若再未止跌，恐將牽動更嚴重法人停損拋售潮。由於下半年以台積電為首的電子業訂單能見度高，2025年成長無虞，是30日投信、八大公股行庫進場強力救援成功的後盾。

台新投顧副總經理黃文清說，台股已經回檔10.57％，指數跌至季線之下，隨著台股進入第二季財報發布高峰期，基本面強勁無虞個股為布局方向，可從第二季毛利率、營益率、稅後純益率均比第一季成長的個股尋好股。

從已公布財報的上市櫃公司之三率三升中，選出近五個交易日三大法人進場買超，計有世界、東和鋼鐵、中光電、順達、永信建等，其中永信建第二季財務不但繳出三率三升好成績單，單季每股稅後純益（EPS）達4.78元，上半年EPS為9.68元，逼近一個股本，今年獲利確定將創新高，帶動30日漲停、達308.5元創新高。

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