頂住外資賣壓逆風 12檔千金股反攻 這檔獲投信連15買

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台股7月中以來面臨估值修正壓力，高評價股紛紛遭賣壓調節，千金股淪為法人提款機，30日隨著賣壓宣洩告一段落，台股由黑翻紅，千金股更是率先強彈，15檔千金股中有12檔收紅且漲幅領先大盤。

加權指數11日創高後，至30日總計拉回8.88％，千金股也從17檔減少到15檔，且在大盤震盪期間，多數跌幅超過1成，尤其創意下跌超過3成，緯穎、力旺也拉回逾2成。

多檔千金股30日跌深反彈，15檔千金股當中，僅有力旺、川湖、創意等三檔收黑，其他12檔漲幅全數超越大盤。

在法人動態上，健策、川湖、信驊、世芯-KY、旭隼、聯發科等紛遭外資連日賣超，投信則連日站在買方承接，聯發科更獲投信連日買超達15天之多，以30日的買超張數來看，獲得投信資金青睞的前四檔千金股為聯發科、緯穎、健策、大立光，買超張數在592張至94張之間。

統一投顧董事長黎方國表示，台股還會持續盤整，目前市場焦點圍繞「川普交易」，高評價科技股仍面臨賣壓，需待市場認為民主黨候選人勝選機率有望超越川普後，賣壓才會較為減輕；此外，也須觀察融資餘額需減肥到3,100億元左右、外資期貨未平倉空單至少低於2萬口以下，台股才有望再轉強。

安聯投信台股團隊表示，美國大選與聯準會何時降息均增添市場不確定性，外資調降科技權重等雜音亦加速盤面類股風格轉變，科技股成賣壓重心。市場回歸基本面，儘管部分美科技財報出現雜音，使近期市場出現較為震盪的走勢，但AI等大趨勢並未改變；進一步檢視其他美科技股財報表現，或資本支出等規劃方向，仍不減大趨勢向上的走向，面對近期市場波動，可視為財報表現與市場預期出現較大落差的估值修正壓力。