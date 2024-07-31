李孟諺：任內打造環島國道網

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交通部長李孟諺30日完整描述台灣交通建設的未來藍圖。他表示，「台灣沒有環島國道很漏氣」，未來每個縣市都要有國道或是快速道路，要建構一條環島高快速公路，他將在任內啟動高鐵東延到台東可行性評估，透過台鐵、高鐵與高快速公路，打造完善的環島交通路網。

李孟諺上任以來，過去2個多月一直在處理「防守」的工作，上任70天去了花蓮7次，加上地震風災不斷，每天都宛如在作戰。但他最重視的仍是台灣環島大眾運輸，以及東部聯外交通上的長遠的規畫跟改善，將依「80、20原則」分配，以80％時間處理緊急事務，20％處理長遠永久性的交通建設規劃。

李孟諺談台灣交通建設藍圖

值得注意的是，高鐵延伸規畫案除往北延伸宜蘭、往南延伸屏東，李孟諺也在構想繼續往東延伸到台東。他表示，目前高鐵延伸屏東潮州保留了繼續延伸東部的可能性，預計任內將啟動「高鐵東延台東」的可行性研究。

李孟諺並指出，台灣至今還沒有一條環島國道「很漏氣」，每一縣市都應要有一條國道或快速公路對外連接，期盼建構全台環島快速公路，這是交通人的共同目標，也責無旁貸。

具體作法上，他表示，現階段要將蘇花安繼續推動，完工後花蓮新城將有快速公路與國道5號連接，經過強震考驗，已證明蘇花改的安全，將比照模式興建蘇花安，屆時花蓮將有一條安全的「準高快速公路」。台東部分，雖已有南迴改，但李孟諺指出，規劃將南迴改「再升級」為快速道路等級，讓台東人、物資進出更方便。

李孟諺強調，台灣在台鐵、高鐵和高快速公路的目標，是要建構一個環島交通路網，讓每個縣市都有高快速公路連接。目前環島台鐵已電氣化，但台東、屏東這一段到花蓮還仍有部分為單線，未來將推動鐵路環島全面改為雙線；而高鐵北部延伸到宜蘭、南部延到屏東，也要規劃再往東到台東。

他說，據行政院通過的明年交通預算草案，涵蓋前瞻經費約有1,700億元，其中軌道經費占最多，包括捷運、鐵路高架及地下化等，多數為已發包或既有工程，也包含蘇花安的設計預算經費、高雄新建國道7號改善國道交流道及連接道路，也會將西濱公路新竹段立體化。

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