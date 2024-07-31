李孟諺：高鐵南延屏東 增設高雄站

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交通部長李孟諺30日表示，高鐵南延屏東的路線可望年底前定案，將改採走進高雄市區的路線方案，目前正與高市府及地方民意溝通。他說，交通部不預設立場，但高鐵走市區南延方案將增設「高鐵高雄站」，評估對長遠發展有好處，同時台鐵地下化也能順勢南延到鳳山站。

李孟諺說，高雄亞灣區2.0正蓬勃發展，擁有全國最高等級的海景辦公室，也引進5G、AIoT和金融產業，未來將是商務人士聚集地，若高雄有2站高鐵站，會對城市百年發展加分；相關高鐵南延的路線方案將與高雄市府、各區民意溝通，預計年底前定案。

高鐵南延路線原訂左營方案，走左營經過後勁溪到屏東，不經過高雄市區，但李孟諺表示，左營原本人煙稀少，有許多化工廠、石化廠，高鐵公司向日本車輛原廠和軌道專家討論後，認為行經化學儲槽區存在營運風險，因此規劃修正路線，重新思考經過高雄市區的可能性。

李孟諺說，這次高鐵南延屏東「經高雄市區方案」與先前方案不同，主要採影響較小的「潛盾」施工；過去評估高鐵路線，除了行進高雄市區經費過高之外，也因高雄鐵路地下化已開挖多年，若高鐵要進高雄市區再度開挖，對在地民眾將造成過大的衝擊。

因此，這次施工預計採影響較小的潛盾方式，綠園道沿線將不再開挖。李孟諺並指出，其實當年高雄規劃高鐵車站時就設定為高雄、左營共2站，台鐵高雄站在蓋車站站體時，已預留100公尺高度空間給高鐵。

李孟諺還說，當年評估進入高雄市區的路線需1,275億元經費，但近5年來營建原物料等高漲，經費還在估算。另外，高鐵南延到屏東需要開挖鳳山這一段，交通部將評估讓台鐵與高鐵同步施工，讓鐵路一併地下化延伸到鳳山。