交部下屬機構高層人事 王國材接掌中華郵政 蔡豐明掌舵陽明海運

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交通部長李孟諺30日公布兩項新人事，一是，前交通部長王國材將接任中華郵政公司董事長，最快8月上任；二是，陽明海運董事長將由台灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任蔡豐明接任，預計8月1日交接。

王國材當了4年11個月的交通部政務次長、3年1個月的交通部長，打破交通部政務官最長任期；曾處理桃園機場淹水、機師罷工協商、遊覽車事故、普悠瑪號和太魯閣事故及南方澳大橋斷橋等重大事故，8年來幾乎沒休息、一一克服困難，被外界封為「鋼鐵部長」。

擔任交通部政務次長任內，王國材也曾兼任中華郵政董事長，如今將再回鍋接任董座任務。王國材表示，過去二次代理中華郵政董事長，很開心有緣份再跟郵政同仁一起打拚，將在現任董事長吳宏謀打下的基礎下，帶領中華郵政轉型、往前邁進。

對新任中華郵政董事長人選，李孟諺說，「歡迎老朋友回來」，王國材最快8月上任，人事案行政院已確定、但一切仍以正式核定公文為主，將借重他在儲匯、快遞等業務的經驗，帶領中華郵政有更好績效。

陽明海運新任董座蔡豐明則預計8月1日舉辦交接典禮，新任總經理白崑榮也同步上任。李孟諺說，蔡豐明年僅48歲，是美國紐澤西運輸管理博士，也是現任陽明海運獨立董事，有一定熟悉程度，年輕又有經驗，將帶領陽明海運迎接新的挑戰。

至於華航、港務公司、高鐵、台航、驗船中心等單位董座是否會異動，李孟諺說，華航、高鐵及港務公司等董事長都帶領公司挺過疫情的考驗，也創造好的業績盈餘業績表現，與員工關係穩定，相關人事將再做綜合考量。