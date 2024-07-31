減塑吹向旅宿 彭啟明：環保將成台灣觀光特色

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減少一次性產品從源頭減量已是既定政策，環境部30日表示，旅宿業者2025年起將不得主動提供一次性旅宿用品，主要包括牙刷、牙膏、刮鬍刀等，僅提供大包裝盥洗用品。環境部長彭啟明強調，積極與觀光署配合，要讓環保成為台灣觀光的特色之一。

與此同時，環境部將提供2大獎補助措施，協助業者減少使用一次性塑膠瓶裝水，預估，未來1年可因此減少2,300公噸塑膠、減碳約3,000公噸。

環境部資源循環署原發布、並試行的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，明年1月1日將正式上路，針對觀光旅館業、旅館業、民宿等進行規範。辦法要求業者，未來包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等6種個人衛生用品，則不得主動陳列，盼「以大代小」、「鼓勵自備」，達到源頭減量。

環境部部長彭啟明表示，巴黎奧運以永續為主軸，彰顯減碳減塑是未來趨勢，環境部以補助、促參等協助，引進資源與資金鼓勵業者逐步轉換，共創環保新文化。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，未來除了要求旅宿業者不得提供一次性用品外，也鼓勵業者減少使用塑膠瓶裝水，改以玻璃瓶裝水、增設飲水機等方式，估計一年可減少2,300公噸塑膠、減碳約3,000公噸。

賴瑩瑩說明，第一個補助措施鼓勵旅館業者減少塑膠瓶裝水，只要數據達標，每案可向當地環保局申請3萬元補助，各縣市申請案上限為5案。第二是補助建立區域玻璃瓶裝水重複填充系統，建置業者可向環境部申請，每案補助上限500萬元。