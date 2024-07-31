四接環評案 台電申請展延至12月

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爭議不斷的「基隆協和電廠更新改建計畫」四接環評案，擇期再審至今仍未啟動。環境部長彭啟明30日表示，29日下班前有收到台電二度申請展延的公文，預計延後5個月，環境部依往例同意展延，台電須於12月底前補正資料。

四接環評案之所以引發各界關注，主因環保、環境衝擊等影響層面廣泛，自2018年以來，歷經環保署長張子敬、環境部長薛富盛，到新任的部長彭啟明，經5次初審都沒有做成決議，審查進度牛步化。

環評委員去年7月召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」第5次初審延續會議，但未做成決議，僅要求台電補正相關資料，台電申請展延至今年7月底，補上專家審查意見書等，近日二度申請展延，時間為5個月。

彭啟明受訪表示，台電此次申請的理由為因故展延，並未主動說明原因，具體細節要詢問台電，但環境部依照往例同意，並尊重開發單位意見，環評將等台電送件後再進行審查。

至於環團、基隆市政府訴求，環評增加外部專家，針對海洋生態、操船安全、港埠營運面向代表，彭啟明說，環境部都會遵照辦理，但要等到台電送件後才會開始啟動相關程序。

據指出，近期基隆市長謝國樑面臨罷免，為避免民間團體發起的「拆梁」行動與四接環評案掛鉤，讓政治話題影響審查焦點，台電、經濟部與環境部，皆有默契將環評審查延後。