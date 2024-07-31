美上市生技大廠 併購台創材

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台灣生技研發能量被看見！美國那斯達克掛牌公司Repligen Corporation（瑞普利金）30日宣布，併購台灣創新材料（台創材；Tantti Laboratory Inc.），但沒有揭露併購金額。業界以國際併購案估算，金額應由上億美元起跳，該交易案預計年底前完成。 這是近十年來台灣生技新創公司首起被併購案，且在美國資本市場低迷中，還能獲美國上市公司青睞，具指標意義。

此併購案主要源於台創材所研發的創新巨孔層析膠體DuloCore技術，此技術針對生物製劑，包括病毒載體、病毒、核酸和其他大分子生物製劑的純化製程提供革命性的解決方案。

台創材營運基地在桃園，開發應用於創新生物製劑、先進細胞及基因療法的生物製程解決方案。主要股東為台杉創投、兆豐商銀、聯訊創投、台安生技、原相投資、國發基金、永豐創投等專業投資機構。

台創材資本額3.6億元，原規畫在台灣上市（IPO），執行長楊適弘是生技製藥業第二代，他的父親楊國宙曾任信東製藥董事長。

楊適弘表示，DuloCore膠體顆粒的巨孔結構設計，將結合Repligen子公司AVIPure親和層析技術，及預裝到Repligen的OPUS層析管柱中，滿足純化製程從研發到量產對各種管柱尺寸的需求，提供CDMO製造商和藥廠全方位的純化方案，加速生物製劑商品化效率。

透過Repligen的商業行銷實力，也將加速DuloCore技術為大分子生物製劑產業豎立新黃金標準，加速Tantti在生物製程市場的占有率。

Repligen執行長Tony J. Hunt表示，結合Tantti的創新巨孔層析膠體技術與Avitide的親和配基，將會改變整個產業遊戲規則。

台創材表示，此起交易預計年底前完成，須滿足慣常的成交條件，包括通過台灣監管機構審批。本收購案EC Mergers & Acquisitions擔任財務顧問，Goodwin Procter LLP和常在國際法律事務所擔任Repligen的法律顧問。Steve Wang（王以軍）擔任財務顧問，OMelveny & Myers LLP和協合國際法律事務所擔任台創材的法律顧問。