三引擎驅動 台灣生技打世界盃邁向國際

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繼昱展、合一新藥高價授權、中橡、智擎、寶齡的授權案也因藥品上市，每年享有分潤後，台創材也獲美國Repligen收購，突顯台灣生技能量已開始在國際發光。業者認為，授權、被收購，加上保瑞持續的國際併購三引擎，將助力生技業打世界盃。

就初步統計，國內生技公司被收購案不多，僅有國際精鼎、華鼎、美時、有勁、百略等。最早被收購是2007年，Parexel以每股85元、合計17.85億元收購以CRO臨床服務主的國際精鼎，而艾威群以私募折價2億美元收購美時67％股權，拿下戒癮藥和血癌兩個重磅藥物，被認為是撿到寶；另外，百略醫學則是被摩根士丹利旗下滿得投資以每股84.74元全資收購，總交易金額約93億元，開啟國內醫材廠被外資收購首例。

授權案，近年則是利多頻傳，若不計行銷售權的公司，至少有逾10家公司授權，惟早期授權金並不多。

其中，中橡、智擎、寶齡和藥華藥都已取得藥證進入收成，智擎目前每年都有約新台幣4億元的分潤；藥華藥由於AOP公司官司未了，目前的業績來源主要是美國市場為主，今年已進入獲利新紀元。

新藥/醫材六大授權案中，昱展的長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，一、 三、六個月劑型共三項產品，以8.62億美元授權全球戒毒藥龍頭Indivior，改寫國內生 技業授權紀錄。

合一開發治療異位性皮膚炎與 過敏性氣喘的FB825，則以5.3億美元和未來上市後 的銷售分潤，授權全球皮膚醫學大廠丹麥LEO Pharma(利奧製藥)，雙方將聯手搶攻逾100億歐元(新台幣3,294億元)的市場。

安基治療罕見疾病-甘迺迪氏症小分子新藥AJ201，以2.5億美元授權美國那斯達克上市生技新藥公司Avenue ，並享有歐美市場超越兩位數的銷售分潤，是近年來最大的罕見疾病新藥授權案，備受關注。

除了授權和被收購案外，異軍突起的保瑞，持續的國際併購案，則是開啟生技業的新視野也讓台灣生技能量逐步被世界看見，將領軍打進國際競技場。