北市實價登錄 再寫新三高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市住宅價格統計

台北市政府地政局30日公布最新4月實價登錄資訊顯示，房價又見創高，全市住宅價格指數126.60，標準住宅總價平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元，再度刷新史上三新高紀錄。

其中，每戶總價是首度突破2,000萬元大關，每坪63.87萬元則是連續13個月向上攀升。

至於交易件數，則比3月量縮16.76％，交易總額則月減近15％，至252.45億元。

地政局最新公布的實價登錄資訊顯示，台北市4月住宅市場呈價漲、量縮。其中住宅價格指數比3月上升1.64％，達126.60，年漲10.04％；實價登錄交易件數939件，月減16.76％；交易總額252.45億元，月減14.68％。

至於標準住宅總價，平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元，雙雙再創史上單月新高紀錄。

就各類型住宅來觀察，以大樓住宅價格指數最高，達134.15，較3月131.72上升1.84％；公寓住宅價格指數最低，達117.81，較3月116.26上升1.33％；小宅住宅價格指數122.59，較3月120.13上升2.05％。

地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢，都呈上漲格局。

在交易量及總額方面，4月實價登錄量價全市交易量共939件，月減189件，減幅16.76％，年減1.57％。交易總額為252.45億元，較3月295.87億元減少43.42億元，減幅14.68％，年增4.61％。

各行政區4月交易量，僅有萬華區較前月增加2.5％，其餘11區皆為減少，減幅最大為大同區，較3月減少46.38％。

各行政區交易總額依序由中山區37.41億元、大安區36.68億元及內湖區32.9億元位居前三名；總額最少為大同區，僅8.63億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.33倍。交易總額增幅最大為南港區，較3月增加31.27%，減幅最大為大同區，較3月減少44.11％。