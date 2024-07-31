中華信評：下半年房市價量趨緩

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國銀上半年房貸餘額年增率逐月增加，中華信評指出，房貸餘額快速增長將存在一定的風險，違約率可能微幅提高，但銀行放貸已趨保守，除非有黑天鵝出現讓市場崩盤，否則下半年房市預期是價量趨緩，不會產生系統性風險。

外銀亦分析，下半年受到供需法則和政府對房市的管制措施影響，買房熱潮應會減退。

金管會統計，國銀房貸餘額年增率近半年每月介於8％～10％，增長漸趨快速，市場擔憂房貸餘額過高會產生系統性風險。中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評認為，隨銀行房貸餘額提高，預期未來新青安或類似的房貸方案寬限期一到，違約風險會隨之增加，其中有些年輕人在這波房市熱潮中跟進買房，寬限期過後可能發現需付出的成本與想像中不太一樣，違約比微幅上升是可預期的，但應是微幅增加而非大幅衝高。

張書評提到，由於銀行放貸已趨保守，台灣逾9成銀行的房貸逾放比較整體平均0.17％更低，除非遇到黑天鵝來襲，才有可能使房市崩盤風險和銀行違約率大幅提升。現在新青安或類似房貸方案的借款年限拉長到40年，對銀行來說也不完全是放大風險，反而是保障40年的利息收益，也預期銀行會透過有效風險控管來降低不確定性風險。

展望下半年房市及對銀行的影響，張書評預期，這波房市上漲主要熱賣房型都是小坪數，這樣的需求推升市場價量增加，但下半年熱潮減退，需求將放緩，供給量也將跟隨需求量下滑，加上政府對房市管制措施，如提升存款準備率等，房市將回歸正常市場機制，下半年房價和銷售量增長放緩，全年的價量漲幅也會低於上半年。

外銀認為，房貸年增率擴大顯示市場購屋需求回穩，當房價和銀行房貸餘額年增率進一步提高到雙位數成長，市場風險也隨之增加。雖然上半年相較於去年房市需求有回穩，但政府針對房地產的各種管制措施如豪宅管制、信用管制措施仍存在，及央行提升存款準備率的影響，若房市價量過度增長，相信政府還會再祭出相關措施壓抑房價，全年供給和需求預期應不會顯著上升。