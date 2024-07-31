新導入品牌車款自製率首年15％ 陸車低價來台無望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

產發署30日邀集國內車廠，針對大陸自有品牌來台明訂管理機制，要求新導入品牌車款上市首年自製率就需達15％，且逐年提升。在此一自製率要求下，無異宣告大陸自有品牌低價來台搶市無望，過去市場頻傳的吉利、奇瑞、甚至比亞迪及中華積極籌備導入的台灣大通，相關計畫恐都將告終。

根據現行法規，台灣不允許大陸整車及車輛底盤自大陸進口，根據產發署的最新規範，國內業者如有意引進的車款品牌，為陸資與國際品牌合資者、陸資併購之國際品牌者、國際品牌在大陸廠生產者及大陸自有品牌者，再進一步設定自製率規範，除首年15％，第二年要求增至25％、第三年35％，並自8月1日起適用。

由於大陸電動車近來橫掃全球，主要與其受惠政府補貼的低價優勢有關，隨著產發署新制上路，在國內價格競爭優勢不再的情況下，國內車廠導入大陸車款的吸引力也將隨之消失，汽車業人士因此認為，今年以來市場傳出包括吉利、奇瑞都將來台的計畫，應正式告終。

其中，中華除有MG具有陸資併購色彩，鴨子划水近一年、正積極籌備導入上汽集團旗下的MAXUS（台灣大通），原訂9月發布新車上市計畫，隨新制上路後，也增添變數。

中華在導入MG後，由於產能已滿，若要再生產大通，須安排兩班制，評估過後委由同集團的裕隆三義廠代工生產，但主要仍由中華主導，並在匯豐及順益經銷據點共同銷售，後續待銷量達一定規模，才會規劃獨立銷售據點。不過，對此，中華不願證實或多做說明。