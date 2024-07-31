大企業女力當家比重創高

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資本額10億以上營利事業負責人性別分布

財政部最新性別統計顯示，2023年資本額逾10億元的2,600多家企業中，女性當家，擔任負責人、代表人或管理人的比重上升到14.98％，創該統計2014年納入企業資本額級距以來的最高水準。

財政部2008年起編製「性別統計年報」，2014年加入企業資本級距，分為資本額10萬元以下至10億元以上共十級。女性擔任10億元以上企業負責人的人數，從統計之初僅186人，已倍增至392人。

以絕對人數來看，10億元以上企業女性當家人數最多的是金融保險業的142人，且該行業10億元以上企業由女性擔任負責人的比重為2成3，高於平均值；其次是不動產業69人和製造業68人，批發及零售業則有45人。

合計這四業10億元以上企業的女掌門，就占了392人中的324人，即大型企業由女性主政，超過8成2集中在金融保險、不動產、製造業和批發以及零售業等四行業。

依財政部統計，2023年女性擔任營利事業負責人、代表人或管理人的比重2022年為37.2％，創下歷史新高，雖然仍有逾6成企業是由男性掌管，可發現兩者間比重差距每年都在縮小；此外則是資本額愈小者，男女比重差也較小。

以資本額10萬元以下企業來說，男、女負責人比重是54.6％和45.4％，已接近55波；反觀資本額1億元以上企業，男、女負責人比重則大致是8成到8成5比2成到1成5。

財政部表示，綜合來看，負責人性平程度較高的產業類別（即男、女負責人比重差異不到10個百分點）包括教育業、醫療保健及社會工作服務業、住宿及餐飲業；至於金融業和批發零售業男、女負責人占比約6比4，也相對平權。

財政部主管國營事業董監事部分，台灣金控、土地銀行、中國輸出入銀行和台灣菸酒公司2023年董藍人數合計64人，女性人數24人創新高，但占比則連續三年「倒退嚕」，從2020年的4成降至2023年的37.5％。其中，又以土地銀行董監的性別比重最平均，16席董監男女各半；台灣金則仍是男性出頭天，16席中女性僅3席、占比18.8％，明顯低於其它三家國營事業。