兩性平均所得差1.6倍 11年來高點

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財政部發布最新一期「性別統計年報」，2022年綜所稅男性平均所得75.25萬元，女性平均所得47.06萬元，兩者差距1.6倍，創下11年高點。

其中男女差距較大的所得項目為執行業務所得1.87倍和股利所得1.63倍。

根據財政部統計，2022年綜所稅平均每人所得約60.6萬元，高於2021年的56.5萬元，其中男性平均75.25萬元、較前一年增加逾5萬元，女性則為47.06萬元、年增近3萬元。男女所得倍數2011年曾達1.66倍，2022年是11年高點。

依2022年綜所稅各類所得統計，各類平均所得中，女性僅退職所得平均60.78萬元，高於男性的52.52萬元；至於其他所得都是男性高於女性，其中差距最大的執行業務所得，主要是建築師、律師和醫師等「師字輩」仍男多於女。

此外，國人近年投資觀念夯，財政部統計，持有股利所得的男性有325萬人，低於女性的375萬人，但綜觀男女平均股利所得稅，男生21.42萬元幾乎是女性13.11萬元的1倍，顯示男女投入股市時的操作方式大不同。

從繼承和贈與也可看出財富傳承的主導者仍是男性。財政部表示，遺產稅實徵案件向以男性被繼承人占多數，惟近年女性被繼承人所比重由2018年的3成6增至2023年的3成9；遺產登記拋棄繼承人數則以女性居多，2023年達55％。

財政部統計2023年實徵案件遺產淨額，男性合計2,398億元，是女性的2.1倍。實徵案件贈與淨額部分，男性則是1,070億元，為女性的1.4倍。2023年贈與2,500萬元以上課稅案逾千件，其中男性占578件，女性則為475件。