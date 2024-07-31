年輕購債族 躍第二大主力

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兩國銀觀察海外債銷量表現

美國停止升息的訊號明確，海外債銷量出現顯著拉抬，國銀發現，近年存債、買債的族群出現年輕化趨勢，據國泰世華銀行統計，今年上半年申購債券的客戶中，30歲以下客戶人均申購金額逾168萬元，在各年齡層中高居第二位，有的是父母幫子女存債，有的則是年輕客戶趁高利環境搶進。

據國泰世華銀統計，上半年海外債券總銷量、申購筆數，皆較去年同期成長約30％，且上半年申購債券人數中，近半數為首次購債的客戶，為債券市場注入新活水。其中，60歲以上熟齡族群人均申購金額超過220萬元，居所有年齡層之冠。

特別的是30歲以下的客戶，人均申購金額約168萬元，在各年齡層中高居第二位。居第三位的則是60歲以下至40歲間的中壯年且育有子女者，人均申購金額約160萬元。

台北富邦銀行表示，海外債能提供可預期性及穩定現金流，近期在小資族、三明治族、退休族或高資產客群都受到青睞。據內部針對去年海外債投資狀況分析，信用風險較低、信譽良好的A級債券成長最為顯著，銷量較前年成長達49％，且銷售占比更達95％，主要因A級債券殖利率表現不錯，能提供穩定收益且違約風險相對較低，符合台灣投資人理財偏好。

另外，展望下半年，國泰世華認為，高利環境下美國住房、醫藥和利息等必要性支出已攀升至高位，美國家計負擔勢必進一步加重，恐導致消費需求放緩，並有對美國經濟增長造成拖累之虞。美聯準會啟動降息只是時間問題，美債殖利率長線將形成上方壓力。