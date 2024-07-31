時尚業碳盤查 夏姿找上台大

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

參與淨零減碳，時尚產業也動起來。定位「現代中國」設計風格的夏姿集團，30日與台灣大學生物資源暨農學院簽署合作備忘錄，預定以兩年時間，在時尚產業中推動綠色技術，以及可持續發展理念的產業應用。

台大生農學院表示，該集團有意深化ESG、綠建築、食品科技、生物科技及永續經營等領域的產學合作，第一步是進行企業內的碳盤查。

夏姿集團總裁王元宏表示，所投資的產業是「文化、環境、保護」，還有對人體友善、對環境友善的產業都做，夏姿一直以來致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與台大的合作，將加強在ESG領域的努力，推動市場向可持續轉型。

SHIATZY CHEN設計總監王陳彩霞也表示，如何更環保、更減碳，是時尚界共同課題，去年春夏就曾與法國一家漢麻業者，研發能減碳的漢麻系列，希望和台大教授合作尋求天然材料，融入服裝設計。

台大生農學院長林裕彬表示，夏姿涉及不只是時尚設計，包括農業技轉、生物科技、綠建築規畫都要發展產學合作，夏姿在正在興建的企業總部採用綠建築，生農學院有16個系所都能參與。

淨零成減碳趨勢，愈來愈多企業界找上生農學院合作，林裕彬說，有科技業、金控、創投等，去年的產學合作金額逾9億元，像夏姿的時尚業則是第一次。