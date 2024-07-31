新修勞基法 超過65歲不可強制退休？

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最近立法院三讀通過《勞基法》修正案，對於65歲強制退休年齡有了新規範，法條加入「強制退休年齡，得由勞雇雙方協商延後」文字修正，看起來的確放寬65歲的退休門檻，但實際上，強制退休的法律意義並沒有任何改變。

在這次修法以前，《勞基法》規定勞工滿65歲以前，雇主不得強制退休，不過隨著社會醫療發達、人口結構改變，台灣步入高齡化社會，65歲以上身體健朗且有意願工作的員工大有人在。實務上，不少勞工與雇主本就會透過協商，來決定是否延後退休年齡。

但是修法過後，很多人對法條出現了誤解，認為只要經過勞資協商，勞工就可以無理由、無限期繼續工作，公司不能要求強制退休。也有解讀，若雇主想讓勞工退休，但勞工不願意，雇主應該以資遣方式來辦理。

事實上，上述兩個案例對法條的理解都是錯誤的。首先，只要勞工年滿65歲，仍然屬於現在法定的強制退休年齡，這次修法是明確賦予勞工向雇主協商的權益，勞工可主動表達想要繼續工作、貢獻專長的意願，雙方坐下來進行談判是否延後退休年齡，如果雇主不同意，協商破局，雇主還是可以發動「強制退休」的法律效力。

而雇主也有權利選擇是否發動「強制退休」，若雇主有意願讓勞工繼續工作，那勞雇雙方就可以按照公司自己的治理原則，由勞工自主選擇是否要退休，或是依照勞雇雙方的勞動契約進行。

舉例來說，一名65歲的外商主管，想要繼續工作到70歲，一周只上班三天，但老闆暗示主管應該退休，雙方就可以進行協商，包括工作內容、薪水。若老闆表達同意延退，並認可新調整的工作內容，那主管可依此工作到70歲；但若老闆想要提拔新主管，也能夠不同意這個要求，並依照規定片面要求主管辦理退休。

若這名主管還是不想退休，老闆應該用資遣的方式嗎？答案是不用。因為這名主管已經達到法規的強制退休年齡，而且退休與資遣是兩個完全不同的制度，雇主不能以資遣的方式來辦理主管的退休問題。

另外雇主要注意的一點，就是超過65歲的勞工若繼續在單位上服務，工作也沒有改變，就不能單方面要求降薪、減少特休、獎金等福利，否則會違反《中高齡及高齡者就業促進法》的規定，最高可以處罰雇主30萬以上、150萬元以下罰鍰，並且公布公司負責人姓名、名稱等。