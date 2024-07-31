AI賦能 打造智慧顯示器創新應用

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文／陳賜賢■資策會MIC資深產業分析師

在全球數位化浪潮下，人工智慧（AI）結合顯示器的應用日益廣泛，涵蓋醫療、長者照護、餐飲服務、交通場站等多個領域。AI的引入不僅提升智慧顯示場域應用的運作效率，還大幅改善使用者的體驗及服務品質。針對這一趨勢，我們搜集並分析知名新創企業、國際企業以及學術研究團隊近期發表的智慧顯示應用解決方案，展示其對顯示器產業帶來的智慧賦能變革。

■虛擬診所 遠距智慧醫療案例

美國遠距醫療解決方案商19Labs協助南美洲圭亞那衛生部所屬喬治敦公立醫院在偏鄉衛生站建置「虛擬診所遠距智慧醫療解決方案」，採用Point-of-Care（定點照護）可攜式醫療器材設備及遠距醫療雲端平台。

這套解決方案包括8吋至22吋的觸控式醫療顯示器裝置、可攜式診斷器材包，以及內含生命特徵AI視覺化偵測和醫護人員診斷器材遠端控管等功能的雲端平台。其中，可攜式診斷器材包涵蓋超過25種診斷器材，如尿液分析儀、血液檢測器、超音波檢測器及血糖監測儀等，這使得醫護人員能夠即時掌握病患的臨床數據並做出有效的診療決策。遠距醫療雲端平台則可與Zoom視訊會議及電子病歷系統結合，將病患生命特徵AI視覺化偵測到的生理數據直接疊加在視訊會議螢幕上，簡化醫護人員查找生理數據的作業流程，有效協助醫護人員進行即時診斷與治療。

■得來速車道智慧語音點餐 數位看板案例

三星與AI語音解決方案商SoundHound合作，協助美國連鎖漢堡店White Castle建置「得來速車道智慧語音點餐數位看板解決方案」，為顧客創造更佳的智慧語音點餐互動體驗。

White Castle的智慧語音點餐數位看板解決方案，透過三星的MagicINFO在內容、數位看板及資料管理的三位一體支援，加上SoundHound提供的智慧應答、智慧訂購及多模式顧客服務介面等產品，為顧客提供快速且準確的語音點餐互動體驗，不僅減少訂單出錯率，也降低顧客的等待時間。

■失智症長者 AI虛擬人物陪伴案例

澳洲新南威爾斯大學的felt Experience & Empathy Lab（fEEL）開發名為「AI Viv and Friends」的AI虛擬人物，提供「失智症長者AI虛擬人物陪伴解決方案」，目的在改善失智症長者少與人互動或聊天的精神狀態。目前在雪梨的養老院透過公共空間和私人房間中的真人大小顯示器或iPad，讓患有失智症的長者與Viv進行對話互動與陪伴。

值得一提的是，Viv的語言模型來自五位患有失智症的真實女性的對話反應製作而成，測試結果顯示，Viv在提供安慰、認知刺激及情感連結等方面良好表現。因此，Viv可以根據失智症長者的特定需求或興趣進行客製化設計，以同理心提供更合適的情感支持與情緒調節。

fEEL透過創新的參與式設計方法，創造AI虛擬陪伴角色Viv，不僅提供日常陪伴與傾訴管道，還輔助患者家人與看護人員，改善患者的生活品質，也為養老院創造新的互動和護理模式，促進患者心理健康和社會參與。

■虛擬人物 智慧客服數位看板案例

紐西蘭AI新創企業Soul Machines與IBM合作，在美國達拉斯沃斯堡國際機場B航廈的資訊亭提供「虛擬人物智慧客服數位看板解決方案」。該方案的硬體部分包括相機模組、麥克風、揚聲器及23.8吋顯示器，而軟體則含括Soul Machines開發的虛擬人物Digital Iris動畫設計，協助校正虛擬人物的動作，包括口型同步、凝視及面部肌肉走向。AI技術控制電腦合成影像動畫，再結合IBM智慧語音技術中的語音轉文本、對話分析及文本轉語音功能，協助Digital Iris理解旅客問題並提供正確的服務。

虛擬人物智慧客服數位看板解決方案內建各種機場相關資訊，包括航班及登機口資訊、餐廳、互動式地圖等，透過Digital Iris的自然語音問答互動，方便機場旅客進行語音互動查詢，以更便捷的方式獲得機場相關資訊，提升並優化旅客服務滿意感受。

隨著智慧顯示技術的不斷發展，未來將有更多創新應用投入實際場域，透過與AI、物聯網及大數據的結合，實現AI賦能顯示器的場域創新應用，進一步推動各行各業數位轉型及升級，為人類生活帶來更加智慧化、更為便捷的改變。我們需要加強跨領域合作，推動產業鏈整合，提升整體競爭力。同時，也要重視產業人才培養，確保在技術研發和創新應用上持續保持領先地位。

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