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法律用語，一字之差，差很大。在採訪過程中，經常會遇到法律、契約的爭論，而且爭的經常是「得」與「應」一字之差，特別是在權利義務上，「得」與「應」一字之差，負擔的權責義務全然不同。

就字面意義來看，「得」與「應」似乎差別不大，不就是「可以」與「應該」的意思。雖然就日常用語來講，似乎沒差；然而，在法律意義上，「得」沒有限制效力，有不履行的權力，「應」則有限制效力，且必須要執行，否則就違反法令或規定。

這種一字之差的爭論，也經常在立法院上演，特別是，當部會首長是法律人出身時，就會字字計較。

前公平會主委吳秀明就曾為了「於」與「倘」惹毛立法院經濟委員會的召委與立委諸公。當時，經濟委員會審預算的同時，也與吳秀明協商相關決議文。雙方就針對有關IPP購電合約的決議文的一個字，僵持了約20多分鐘。

經濟委員會的決議文原文是：「『於』查獲相關行政疏失…」，吳秀明認為，「於」字應改為「倘」字，而且很堅持。立委諸公無法理解吳秀明的堅持，像跳針似的問：「有差嗎？」沒想到吳秀明也像壞掉的唱盤，一直重覆說著一個字：「倘」。

吳秀明「倘」到最後，經委會召委站起來抓狂喊道：「現場有沒有國學大師啊，『於』與『倘』有差嗎？」

其實，既然是立法院的決議文，「於」與「倘」有沒有差，不是找國學大師，而是要找法學大師，法學大師才能精準的詮釋「於」與「倘」在法律上的權責與義務。

至於吳秀明與立委們各執己「字」，最後何字勝出？答案是「倘」，因為立委諸公敵不過吳秀明的纏功，「於」是就投降了！