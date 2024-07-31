受到投資者歡迎、今年來吸金創高 降息前開趴 美債券基金狂吸金

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今年是華爾街的「債券基金之年」，投資人趕在聯準會（Fed）降息前湧入債券基金，使得年初到7月底為止，在美上市的固定收益ETF基金強力吸金近1,500億美元，創歷年同期最高紀錄。

隨著債券收益率攀升到10年最高、美國即將調降利率，以及同時間創紀錄的退休者正尋求降低投資組合風險，綜合以上這些因素，使得指數型與主動型債券基金再度受到投資者的歡迎。

根據晨星公司（Morningstar）數據顯示，若將共同基金和ETF合在一起，應稅債券基金占今年上半美國基金淨流入規模的近9成。

其中讓債券受青睞的關鍵因素之一是投資者對短期利率的預期。當Fed自2022年啟動激進升息後，投資者紛紛湧入現金類的投資。如今華爾街押注Fed今年稍晚開始降息，投資者轉將目光投向債券以賺取價差報酬。

交易員目前預計Fed在9月降息的機率約為100％，這也促使10年期美債殖利率自去年10月達到5％左右高點以來，迄今已下跌超過0.75個百分點。

貝萊德固定收益投資長瑞德（Rick Rieder）將目前時期稱為「固定收益的黃金時代」。他說投資者目前已把現金轉向債券，他解釋現金曾有不錯的收益率，但如今Fed即將降息，也為投資債券創造大好機會。

在晨星追蹤的近1,700檔主動型債券基金中，74％基金在過去一年擊敗它們的基準指數。鑒於債券基金投資熱潮不退，基金經理人還試圖推出一系列新的主動型債券基金產品希望藉此獲利。

投資者也忙著購買各種基金類別。追蹤指數的美國公債ETF是華爾街交易員押注利率的首選工具。預期Fed很快降息、推高債券價格，投資者6月就向美國長期公債ETF淨投入60億美元。

高收益垃圾級公司債基金也是投資者青睞的標的。今年最受歡迎的主動型債券ETF是Janus Henderson的AAA CLO ETF，該基金專門投資貸款抵押證券（CLO），這是由低信評公司貸款打包而成的證券。