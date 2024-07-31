美銀策略師：美股可能動盪到9月

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美銀全球研究（BofA Global Research）29日發布報告指出，美股此波熱潮未來幾個月可能減速，因為由歷史與季節趨勢來看，標普500指數短期面臨回檔的風險持續上揚。

美銀美股與量化策略主管蘇柏曼尼安（Savita Subramanian）領導的策略師團隊報告指出，1936年以來，標普500指數平均每年都會經歷3次5％或更大的下跌幅度，每年都會經歷一次至少10％的修正，「所以我們早就該有一次拉回了」。

最近科技巨擘股價劇烈波動，也讓標普500指數與那斯達克綜合指數走向今年4月以來最差月線表現，所謂的輪動交易（rotation trade）已經啟動。美銀策略師認為，若要參考歷史走向，美股的動盪可能會一路延續至8月和9月，這向來也是標普500指數季節性疲弱的時期。

此外，隨著愈來愈臨近美國總統大選，美股可能加劇震盪。自1928年以來的選舉年，被稱為「恐慌指數」的CBOE波動率指數（CBOE volatility index）從7月到11月期間平均大增25％，總統大選對美股而言無疑是一大潛在風險。

根據FactSet資料，自7月以來，恐慌指數已經躍升32％，即將寫下逾2年來最大單月增幅。

上周因特斯拉與谷歌母公司Alphabet財報表現令投資人失望，引發科技股龐大賣壓。

然而，美銀團隊認為，投資人今年不太可能看到「全面性」的熊市，由近期訊號來看，股市距離熊市仍有「一段距離」。

美銀策略師依舊認為，標普500成份股仍有機會展現強勁的報酬，但大型科技股帶來的業績驚喜已消退，如今更可聚焦於派息股和傳統因資本支出受惠的類股。然而，這些股票占標普500指數的比重，可能小於人工智慧（AI）和科技相關類股。