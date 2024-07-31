日銀決議前夕 市場估升息和縮減買債規模

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日本銀行（央行）31日將公布最新決策，市場預期升息和削減購買日本公債規模，但是升息幅度和削減額度有各種揣測。目前薪資與物價變化更符合日銀預期的良性循環，但是6月數據顯示，勞工短缺令企業繼續面對加薪壓力。

路透調查顯示，經濟學家預期日銀將基準利率從目前0％到0.1％區間，調高至0.1％。其他金融機構預期升息幅度更高，荷蘭安智銀行（ING）估升至0.15％，美國銀行估升至0.25％。

日銀總裁植田和男6月表示可能升息，但要依賴經濟、物價與金融數據和資料來決定。

日本6月通膨率2.8％跟5月一樣，扣除食物的核心通膨率從5月2.5％上升至2.6％，逾兩年超過日銀2％目標。其衡量物價的關鍵指標，即扣除食物與能源的核心核心通膨率從2.1％上升至2.2％。

日本最大工會「勞動組合總連合會」（Rengo）7月初表示大企業同意加薪5.19％，小企業加4.45％，為33年來最大增幅。薪資與物價等變化愈來愈符合日銀希望薪資上升帶動物價上漲的「良性循環」，讓其能升息和使貨幣政策正常化。

市場也關心日銀縮減買債規模有多大，因為日銀6月表示將減少買債，進一步讓長期利率由市場來決定。

根據日銀3月資料，其目前每月買債金額約6兆日圓，截至7月19日止共持有579兆日圓公債。

路透引述知情者消息報導，日銀可能分幾個階段來逐步縮減買債規模，避免日債殖利率急速飆升而導致金融市場過度波動。

此外，厚生勞動省30日公布6月失業率，從5月2.6％下降至2.5％創今年1月來新低，低於市場預估2.6％。平均職缺求職人數比從1.24下降至1.23，創逾兩年新低。專家就整體數據判斷日本勞工仍然短缺，企業繼續有加薪壓力。