馬斯克挺川普 喊併社群平台

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特斯拉今年股價走勢

擁有X社交平台的特斯拉執行長馬斯克，在這次美國大選裡不但表態支持川普，為了讓彼此走得更近，他甚至有意讓X，跟川普旗下社交平台Truth Social合併。

特斯拉股價29日大漲5.6％後，30日美股盤前續漲約0.2％報232.46美元。儘管短線漲勢凌厲，但受中國對手殺價競爭與電動車需求轉弱影響，今年來累跌逾6％。

Truth Social目前僅900萬名用戶，營收不到100萬美元。若能跟X合併，能削減其大部份成本，讓其內容審查能力、網路安全和廣告銷售等領域壯大。

儘管彼此同為社交平台對手，但只要馬斯克成功併購，就能把雙方從對手關係化為盟友，並進一步加強與川普的關係。

外界認為馬斯克計劃讓X跟Truth Social合併，除了在政治上表忠外，其實也有生意上的考量。

因為只要川普勝選再次入主白宮，其Truth Social自然成為他最優先發布重大消息的平台，勢必立即變成各界最關注並持續追蹤的焦點，從而有利擴大包括廣告等業務。

Truth Social母公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）在3月底透過「特殊目的收購公司」（SPAC）方式於美股上市。

其股價29日下挫逾4％收30.15美元，並未受到馬斯克有意合併的消息影響。目前股價跟其上市後飆破66美元相較，已腰斬54％，讓其市值縮小至約58億美元。

X目前為馬斯克私人擁有。外界認為他能在股市進行反向併購，以不到60億美元代價把Truth Social母公司買下來。

根據《富比士》全球富豪即時排行榜，截至30日止馬斯克個人淨資產達2,407億美元，為榜上首富，要支付這筆併購費用完全沒問題。

川普目前持有Truth母公司的60％股權，而美國新上市公司大股東的賣股閉鎖期為180天，他在9月底閉鎖期結束後就能開始賣股。

若川普決定賣出會不利股價，但只要馬斯克真的收購，這對Truth母公司的投資人來說並非壞事，甚至對馬斯克的X來說，也能受惠於川普的光環效應。