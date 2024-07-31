股神大砍美銀 估續減持蘋果

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股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司近日大賣美國銀行持股，三個交易日共賣出逾7.66億美元價值的美銀股票。部分投資專家也推估，巴菲特繼今年第一季大舉拋售蘋果1.16億股後，第二季可能再減碼至少1億股。

波克夏呈交主管機構的最新文件顯示，該公司於7月25日、26日與29日賣出美銀股票，每股價格介於41.1957～42.0101美元之間。

波克夏25日以42.0101美元的平均價格出售562萬3,584股的美銀股票，隔日再以41.7012美元價格賣出752萬6,661股。最後則是29日出售526萬4,601股，每股平均價格為41.1957美元。

儘管波克夏大砍美銀持股，但該公司依然是後者最大股東之一。此一舉動已引起市場注意，投資人密切關注波克夏投資決策，以推敲巴菲特對於各家企業前景的看法。但波克夏並未披露賣股原因，留給外界極大想像空間。

另外，部分投資專家認為，巴菲特在第一季減持蘋果13％股份至7.89億股後，第二季可能再賣約1億股，數量與首季差不多。

波克夏定於8月3日公布上季財報，屆時該公司向美國證交會（SEC）遞交的10-Q文件也會曝光，該文件將揭露第二季持股變動狀況。

投資專家認為，波克夏將持續減碼蘋果持股，理由包括：巴菲特只要開始拋售某檔股票便會持續下去，蘋果占波克夏股票投資組合4成，減持是謹慎作法；巴菲特向來不願買進本益比超過15倍的股票，而蘋果如今本益比已達30倍，蘋果第二季股價表現強勁、再度突破200美元；基於稅務考量等。

蘋果29日股價上漲0.13％，每股收報218.24美元，今年迄今大漲逾17％。波克夏目前握有蘋果約5％股權，為後者最大股東之一。