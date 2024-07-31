麥當勞業績弱 餐飲業響警鐘

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由於主要市場的消費者在通膨壓力下控制開銷，速食龍頭麥當勞上季銷售未見起色，美國同店銷售額甚至出現赤字，而且本季的財測依然疲軟，敲響餐飲業警鐘。

儘管如此，麥當勞仍維持今年的財測不變，激勵股價29日大上漲3.7％，30日續漲0.7％。該公司股價今年來仍大跌約11％，標普5百餐飲類股指數同期下跌8.7％。

麥當勞財報顯示，第二季全球業績下滑。其中，美國同店銷售額下降近1％，為2020年以來首次出現赤字，主要受到消費者支出減少衝擊，另外中東衝突和法國業績疲軟也影響其他市場業績表現。

第二季營收報64.9億美元，低於分析師預期的66.2億美元。淨利為20.2億美元，年減幅超過12％，每股盈餘為2.80美元，遠低於市場預估的3.08美元。

不過麥當勞平價套餐吸客奏效，美國總裁艾林格（Joe Erlinger）指出，5美元套餐的業績表現良好，深受低收入消費者喜愛，儘管促銷活動原訂持續一個月，不過93％的加盟商仍繼續提供這項促銷活動至8月。

執行長坎普欽斯基（Chris Kempczinski）29日在法說會上表示，去年開始減少低收入消費者的客流量，不過美國和其他主要市場的放緩程度擴大，消費者每次購買的商品越來越少或更便宜，越來越多人為了省錢，選擇在家用餐。他坦言：「大多數主要市場的消費者信心仍舊很低。」

麥當勞維持今年新店、資本支出和營業獲利率的全年財測不變。部分分析師原本擔心同店銷售額會出現更大的降幅，不過在該公司承諾不犧牲過多獲利的情況下改善業績時，鬆一口氣。