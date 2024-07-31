兩岸達成協議 金門事件落幕

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0214陸船翻覆事件歷經5個多月，兩岸代表在30日上午於金門重啟協商，並宣布達成共識簽署協議。陸委會主委邱垂正下午臨時召開記者會強調，5個多月來，雙方努力拉近彼此共識，縮小分歧，真正體會對方的需要與堅持，才能讓此事件圓滿解決。

針對此次溝通是否能成為「兩岸協商新模式」，國台辦發言人陳斌華30日表示，紅十字會工作人員受家屬委託與台灣方面進行溝通，與兩岸協商談判無關。只有回到「九二共識」政治基礎上，兩岸協商才能恢復。

台灣海巡今年2月14日在金廈海域取締「三無」船隻時，兩名陸籍漁民因船隻意外翻覆死亡，由於雙方對於肇責等細節遲遲無法達成共識，兩名陸籍漁民遺體與船隻滯留金門。

在歷經5個多月的協商，大陸代表、陸委會、海巡署30日上午在金門金湖飯店重啟協商並簽署協議。會後陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝輝表示，希望台灣有關方面能積極落實條款，讓遇難者安心，給家屬一個交代。

海巡署副署長謝慶欽表示，今天協商順利，雙方會抓緊時間積極落實協商共識。針對陸籍家屬的撫慰金，謝慶欽說，沒辦法對外報告細節，不過協商過程氣氛良好。

陸委會副主委梁文傑雖抵達金門，但據報沒參與協商，僅參加罹難者公祭，過程也未與李朝輝互動。公祭結束後，遺體、船隻移至料羅港再運回大陸。

邱垂正在臨時記者會上說，由於雙方同意，協商文本不公開，但雙方會共同配合落實協議。2月海巡署就與陸方建立起處理本案的聯繫窗口，並持續進行意見的交換。

邱垂正強調，兩岸互動三十餘年來，不管氣氛如何跌宕起伏，為了妥善解決兩岸人民往來所衍生的事情和問題，雙方一直透過各種不同的方法跟模式，進行意見的溝通及交換。不管外界稱這樣的過程是兩岸兩會模式、金門模式、澳門模式等，所有重點都在政府主導，官方才具有公權力，才能維護國家安全及民眾的福祉，才有能力務實解決民眾的問題。

邱垂正表示，台海情勢複雜敏感，任何單一、突發事件均可能造成雙方互動的阻礙與挑戰，甚或衍生重大風險，但若能「秉持相互尊重理解的對話溝通」、「維護既有公權力的制度化協商機制運作」，絕對是化解緊張對立、促進雙方良性互動，保障民眾權益的最有效途徑。