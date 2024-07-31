陸貨物貿易總額 連七年全球第一

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2024年上半年大陸進出口總額

2024年上半年大陸外貿規模突破人民幣（下同）21兆元，貨物貿易總額連續七年穩居全球第一。但大陸海關總署30日指出，面對地緣政治等風險，下半年要保持增長有不少挑戰。此外，對於大陸新能源產業產能過剩的指控，官方再度批評是假議題。

大陸國新辦30日舉行「推動高品質發展」系列主題記者會，大陸海關總署副署長趙增連介紹大陸上半年外貿表現亮點，據統計，中共十八大以來，大陸外貿年均增長近1.6兆元，相當於一個中等規模國家的年進出口總額。大陸貨物貿易總額連續七年穩居全球第一，已成為150多個國家地區的主要貿易夥伴，目前外貿企業數比2012年幾乎增加一倍。

個別產業來看，大陸汽車、積體電路、鋰電池等高技術、高附加價值、綠色產品，於2023年出口規模較2012年分別成長7.3倍、1.8倍、15.2倍。然而，要在下半年繼續保持增長，大陸海關總署認為仍有不少挑戰。

大陸海關總署新聞發言人呂大良指出，當前外部的環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治的風險較高，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾也在逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲，進一步增加企業的成本壓力。不過，相信在中央政策和大陸龐大市場支持下，將注入強大動力。

另一方面，美歐國家緊盯大陸新能源產業產能過剩問題，祭出關稅政策因應。趙增連批評此為假議題。他引述國際能源署預估，2030年全球電動汽車的銷量將達4,500萬輛左右，相當於2023年全球銷量的3倍、大陸產量的5倍，強調外貿不是靠單邊保護，要合作共贏。

隨著大陸電動車積極拓展海外市場，目前自大陸出口的每10輛汽車中，就有4輛是電動汽車，而每10輛軌道機車中，有7輛是電力機車；出口的蓄電池近9成是鋰電池，海關總署強調，大陸外貿出口的綠色屬性更強。