今年陸GDP增幅 花旗下調至4.8％

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大陸第二季GDP增速表現遜於預期，加上官方頻頻推出的刺激政策效果有限，花旗最新報告將大陸2024年GDP增長預測從原先的5％下調至4.8％，並預計2025年大陸經濟增速約4.5％。花旗認為，大陸經濟信心仍低迷，消費和私人投資可能保持疲軟。

大陸2024年第二季經濟增速為4.7％，低於市場預期的5.1％，使全年達到官方設定的「5％左右」增速目標壓力倍增。花旗報告指出，大陸第二季經濟增長不如預期，且7月經濟活動進一步走軟，儘管中共中央政治局會議將給房地產市場提供更多支持，但難以改變大局，政策影響需要時間體現。

報告指出，2025年大陸下行風險或進一步累積，預計明年GDP增速將落在4.5％左右，整體財政赤字約為GDP的3.5％。該行並預計，面對潛在的外部需求波動，以及即將到來的美國總統大選等因素，大陸官方將推出更多政策刺激措施，包括把7天逆回購利率降低20個基點。

另一方面，惠譽中國全資子公司惠譽博華預計，為確保2024年經濟增長目標完成，大陸政府將加大宏觀政策實施力度，圍繞擴大內需、提振市場主體信心，加快推進針對性、組合性強的政策措施，推動經濟加快增長。基於政府決心與宏觀政策再度發力，惠譽博華維持對今年大陸經濟增長4.8％的預測。該機構認為，由於有效需求不足，大陸經濟呈現生產強、需求弱、外需旺、內需淡的增長特徵。當前全球主要經濟體正相繼降息，此舉有利於擴大投資與消費，從而增加對大陸商品進口需求，再加上下半年低基數效應，預計大陸出口將繼續走強，助力經濟增長。