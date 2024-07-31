寧夏瞄準富裕階層 攻沙漠野奢商機

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延續疫情以來的露營熱潮，大陸戶外旅遊逐步出現市場區隔，掀起新一波「野奢」（野外奢華）風潮。位處大陸西北的寧夏也嗅到商機，憑藉大漠風光獨特優勢，鎖定富裕階層打造頂級文旅項目，諸如沙漠SPA、沙漠走秀，果然成功引爆話題，為寧夏旅遊增色不少。

中衛市地處寧夏中西部，鄰近寧夏、內蒙、甘肅三省交界，位於黃河中上游，也是大陸第四大沙漠－騰格里沙漠所在地之一。

寧夏近年為提高無煙囪產業收益，鎖定金字塔頂端消費客層推出野奢項目，各種精品文旅項目應運而生。以近年爆紅的沙漠星星酒店來說，不僅在沙漠中遺世獨立，其星星造型的建築群更是吸睛，即便旺季房費一晚最高近人民幣（下同）7,000元，往往開售後半小時內就售罄。想體驗一打開窗簾就可見到黃沙漫漫、沙漠的日出與夕陽美景，還得手腳要快。

沙漠星星酒店經理周荃表示，除了沙漠美景看到飽，酒店還設計了沙療、沙漠SPA、沙漠觀星等諸多體驗活動，以滿足遊客需求。特別的是，該酒店是在2019年成立，等於和疫情完全重疊。周荃表示，也正因疫情期間出國不易，該酒店提供的獨特沙漠體驗反而成為優勢，全年住宿率在八成以上。該酒店再乘勝追擊，2023年另興建一座鑽石酒店，同樣以沙漠特色為號召，鎖定超富裕階層提供最頂級的服務，同樣一炮而紅，最高一晚房費2萬元依舊讓人趨之若鶩。諸如頂級豪車、化妝品、服飾等國際奢侈品牌，都曾在此處舉辦活動。

另一家大陸民營企業推出的綠洲Tengo沙漠度假酒店同樣走野奢風情。該酒店母公司華政文旅的行銷總監夏超表示，公司憑藉過去經營高檔民宿多年的經驗與數據，以海市蜃樓及西北風情為設計意象，從家具到格局都頗具巧思，隨便一處都可拍網美照。

夏超說，酒店7月10日才試營運，短短不到一個月，入住率已高達7成。且訂房者高達7成為女性，並以90後、00後居多，可見其對客層定位之精準。

不過野奢文旅經營也面臨不少挑戰。周荃就說，沙漠體驗型酒店除了要克服水資源短缺、提高廢水回收利用的投資成本，沙塵暴天氣也增添飯店設備維護與清潔的難度，經營成本遠比沿海度假飯店更高。