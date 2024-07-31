歐盟實施關稅前…中國電動車6月在歐市占率達11％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶在歐盟對中國電動車徵收臨時關稅之前，中國品牌電動車6月在歐洲市占率衝上11％，掛牌數量創下新高，也是歐洲史上第三大掛牌量月份。分析指出，未來幾個月在關稅提高後，能否維持強勁的成長，有待觀察。

歐盟自7月5日開始對中國品牌電動車加徵臨時關稅：比亞迪17.4％、吉利19.9％、上汽37.6％，而歐盟認定配合調查但未被抽樣的車廠加徵20.8％，其餘未在名單中的車廠則加徵37.6％。

綜合外媒報導，據調研公司Dataforce分析師團隊的資料顯示，上海汽車集團因向經銷商大量交付MG4掀背車（hatchback），在6月歐洲電動車的市占率領先群雄。7月5日以前在歐洲掛牌的車輛，出售給消費者時，可以不必被課徵臨時關稅。

中國品牌電動車6月在歐洲的註冊量超過2.3萬輛，史上之最，較5月大增72％。未來幾個月在關稅提高後，能否維持強勁的成長，有待觀察。

不過，Dataforce產品主管裘哈斯指出，儘管上汽是歐洲市場最大的中國電動車品牌，然而6月掛牌的MG4約40％是由經銷商搶先去註冊領牌，「這不是很健康的成長」。

上汽推出相當誘人的促銷配套方案，包括在德國購買一輛MG4，可免費租用另一輛MG4。Dataforce分析師利澤格表示，比亞迪也透過在德國舉行的歐洲足球錦標賽，推升旗下電動車在當地的銷量。

此外，義大利政府推出的電動車補貼措施也促進電動車的買氣。義大利政府聲明稱，當地為新購電動車推出2億歐元的補貼。當地家庭獲得60％的新購電動車補貼，其餘則轉到企業手中。義國政府新聞稿稱，不到9小時，2億歐元的補貼配額便被秒殺。

今年6月歐洲電動車掛牌總數為20.88萬輛，是歐洲史上第三大掛牌量月份，排在2022年12月、2023年3月之後。