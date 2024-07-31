淘寶推服飾包郵計畫 8/2台灣上線

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不少民眾喜歡網購服飾商品，各大電商平台時常推出優惠吸引消費者。天貓淘寶海外台灣站30日指出，台灣市場將於8月2日上午10時上線「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有女裝、男裝、手錶等18個熱銷品類，總計逾1,000萬件服飾類商品，可享「淘寶PLUS」包郵專區滿人民幣（下同）99元跨境免運費。

2023年電商重頭戲「雙11」前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，現在消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的標籤商品，皆可享有滿99元包郵、本地退貨首次免費，以及台灣本地專屬客服等服務。目前「淘寶PLUS」專區商品涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外等熱銷類別，商品總數已突破5,000萬件。

為慶祝台灣市場上線「淘寶全球大服飾包郵計畫」，淘寶8月2日當天將加碼推出「服飾專屬優惠券」，消費者可至淘寶首頁「服飾包郵專區」領取滿249元折抵50元的優惠券。此外，在8月3日前搭配「衝奧季」的促銷活動，全平台可另外享有滿300元折抵40元的優惠。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，台灣消費者在買跨境商品時，最在意的就是物流便利性和運費成本，所以淘寶2023年「雙11」前推出「淘寶PLUS」包郵商品專區，除了基本的滿額包郵方案，還進一步附加提供本地退貨首次免費，以及本地專屬客服等升級版體驗服務，來解決消費者在意的跨境購物痛點。這次台灣上線「淘寶全球大服飾包郵計畫」，目的就是讓台灣消費者在升級版服務基礎上，進一步滿足不同世代、不同穿衣風格的服飾類商品選擇。