淡馬錫加碼美國 謹慎看中國市場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在外資淡出中國大陸之際，新加坡投資公司淡馬錫（Temasek）指出，美洲（Americas）將繼續是該公司最大的資本投資地，看好美國市場，計劃未來5年投資300億美元，對中國則維持謹慎態度，但不會退出大陸市場。

新加坡海峽時報30日報導，過去10年，淡馬錫的美國資產增加了5倍。淡馬錫2024年在北美及南美的投資，將是10年來首次超過中國。

目前淡馬錫在美洲的投資為630億美元，占整體投資組合（portfolio）的22％，中國則占19％，新加坡占27％。不過，中國持倉下降，大部分是由於市值下跌所致，但強調不會退出中國市場。截至今年3月，淡馬錫管理的資產為3,890億美元，高於去年同期的3,820億美元。

淡馬錫北美地區主管簡藹珊（Jane Atherton）29日受訪時表示，「美洲將繼續成為公司最大的資本投資地。至於中國，淡馬錫仍維持謹慎態度。」簡藹珊指出，對投資而言，中國是地緣政治的敏感領域。出於安全考量，不會對中國做出很大的動作，「公司不會投資處於地緣政治緊張局勢焦點的企業。」

美國經濟在今年第二季的成長比預期更快，持續表現優於全球其他主要經濟體。儘管近期美國股市波動，但受到人工智慧（AI）題材帶動，標普500指數今年以來勁揚14.5％。

報導稱，在AI與數位經濟等相關領域的牽動下，中國大陸和美國正在爭奪半導體的主導權。美國為遏止中國取得先進半導體技術，除透過出口管制政策和祭出高關稅之外，還考慮制定更嚴格的限制措施，對其進一步「卡脖子」。因此，淡馬錫會避免在中國投資具地緣政治敏感度的領域，轉而專注於中國大型企業，現正尋求對電動車製造商、生物技術公司等進行投資。