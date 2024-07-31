壽險業 H1稅前賺破2,000億

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近一年壽險國內外投資淨利益與稅前獲利

兩大利多讓壽險業上半年面子、裡子都好看，台股6月站上23,000點，壽險業6月國內投資收益高達645億元，創單月新高，加上市場預估美國聯準會（Fed）將降息，及新台幣貶值，使避險工具成本在暌違十個月後、6月終於降到300億元以下。

股匯雙助攻，壽險上半年稅前賺破2,000億元、達2,145億元，創近三年同期新高，淨值更飆破2.6兆元，創2022年以來的30個月新高，既有裡子也賺到面子。

市場預估美國最快9月啟動降息，傳統避險工具CS成本從今年初接近4％到6月已降到3.6％左右，加上新台幣趨貶，壽險降低避險比率至66％，去年以來高漲的避險工具成本終於鬆動，避險工具成本6月下降到292億元，中斷去年8月以來、連十個月每月破300億元的高避險工具成本，但累積上半年花在避險工具上仍是高達1,985億元，續創史上新高。

新台幣在5月小升後，6月轉回貶值，壽險6月海外投資若未避險有142億元兌換利益，上半年累積的兌換利益高達7,535億元，是去年同期的3倍。至6月底壽險外匯準備金來到1,899億元，相對今年初處於相對高水位，有利抵禦下半年匯率波動，讓獲利維持平穩。

壽險6月趁台股狂漲大量實現資本利得，國內投資利益高達645億元、為史上單月新高。同時國外股市也飆高，國外投資扣除避險後利益高達5,202億元，加上國內投資2,821億元，在減去提存外匯準備金的成本後，投資收益高達7,044億元，應也是同期新高。

壽險上半年獲利表現佳，就算5月新台幣轉升值也未見虧損，6月稅前再大賺505億元、創11個月新高，上半年壽險稅前獲利達2,145億元，足足是去年同期的3倍之多。

國內外股市飆漲，壽險其他綜合損益下的股債金融資產近一年大舉回升3,359億元，帶動壽險淨值到6月底飆高至2兆6,378億元，3月、6月皆增加逾1,600億元，上半年淨值則大增3,922億元。