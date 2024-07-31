台菸酒獲利了結彰銀股票

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彰銀主要股東名單

彰化銀行股權之爭落幕，並由公股拿回主導權後，泛公股對彰銀持股改採開放態度，部分公股陸續賣出彰銀股票「獲利了結」，台灣菸酒7月兩度公告處分彰銀股票，持股比率先降至1.27％，降至1.11％，合計二次處分利益約2,950萬元。

台新金控2022年起大舉賣出彰銀股權，目前泛公股陣營股權已達近4成，使彰銀成為財政部之下八大公股金控、銀行裡，除100％政府持股的臺灣金控及土地銀行外，六大民營化行庫中，泛公股持股比重最高的一家。

台菸酒持股比率去年4月為1.76％，今年4月已經降至1.32％，近期再降至1.11％，觀察今年公告二次處分彰銀股票，第一次交易日期為去年7月5日至今年7月3日，交易數量1萬9,289張，每單位價格18.57元，交易總金額約3.58億元，處分利益約1,143萬元；第二次交易日期為今年7月4日至7月29日，交易數量1萬7,229張，每單位價格18.73元，交易總金額約3.22億元，處分利益約1,806萬元。

除了台菸酒減碼彰銀，以彰銀去年及今年前十大股東來看，公股的華南銀行減碼幅度亦相當明顯，從去年的第八大股東、持股2.23％，一舉降至第十大股東、持股降為1.79％，減碼幅度為0.44個百分點；兆豐銀行則是從去年持股1.29％，降至今年因不到1％，因此不需揭露。

今年彰銀前十大股東中，持股第一仍是財政部、維持12.19％無增減，公股體系持股多數維持跟去年相同，包含國發基金5.42％、第一銀行4.99％、合庫銀行2.39％、臺灣銀行1.81％、土地銀行1.8％。

至於台新金從第二大股東、持股10.35％，一舉降至5.58％變第三大股東；中華郵政維持7.5％持股，並躍居第二大股東；民股合興石化從去年持股2.54％，小降至2.53％。

整體來看，彰銀前十大股東持股比率中，公股、民股都下降，公股維持八席，持股從去年的38.33％小降至今年37.89％；民股僅台新金及合興石化二席，並從去年共12.89％，降至今年的8.11％。