銀行新台幣高利存款大戰 開打

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台股近期高檔震盪整理，散戶居高思危、逐漸轉趨觀望，不少投資人改瞄準高利存款帳戶，加上下半年美國可望降息，新台幣匯率逐步緩漲，銀行趁勢推出高利存款專案搶客。

目前不分國銀外銀均祭出高利存款，市場上活儲利率最高喊到10％。

股市近期從自24,416點歷史新高回測，區間最大跌點逾2,000點，台股氛圍略趨保守，散戶資金也先獲利了結，國銀趁勢推出新台幣高利存款專案搶市。

銀行主管也指出，市場預期美國聯準會（Fed）9月有極高機率啟動降息，美元指數近期震盪趨弱，非美幣別下半年可望走出陰霾，新台幣匯價應會緩升，銀行看好台幣匯價翻揚先卡位吸金，搶推新台幣高利存款搶錢。

但銀行主管認為，美元仍是國際市場主流貨幣，短期內也不會急劇轉弱，民眾同時對降息前的美元定存仍有很高的探詢熱度，銀行推高利存款專案，暫時都是台幣、美元同時續推，並視自身資金成本，調節各定存專案的期間與利率。

市場上新台幣高利專案百花齊放，目前不止本國銀行，包含純網銀、外商銀行都加入戰局，國內存款戶有更多選擇，目前台幣活儲利率最高喊到10％，台幣定存利率最高也有2％水準。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶主打「台幣高利活儲」，至明年1月20日，限新戶且限額10萬元內，新台幣高利活儲年利率10％。

將來銀行也有「活存10％」、「定存10％」兩大專案，但各限額1萬名，額度合計10萬元。