三大利多加持 壽險7月獲利樂觀

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7月股匯市震盪加劇，但在三大利多加持下，壽險業獲利不悲觀，一是7月、8月剛好是現金股利進帳旺季；二是新台幣淪為最弱亞幣，到30日止單月貶值逾1％，若最後一日未大幅反轉，壽險應可有外匯利益；三是7月台股一度站上24,000點，壽險業應有機會實現資本利得。

壽險業者表示，7月獲利可樂觀看待，主要是有兩好一壞，兩好是股利7月開始進帳，加上新台幣7月持續貶值，兩大因素對獲利都有貢獻；一壞是股市震盪，台股雖然7月震盪大，但只要沒有實現資本利得，對獲利影響就不大。由於上半年獲利已高，部分公司7月從股市實現資本利得應沒有之前多，7月仍樂觀，但能否超過6月，還是未知數。

前六大壽險往年共約有900億元～1,000億元的現金股利進帳，去年就有千億元，今年幾家大型壽險股市操作策略從過去積極建構現金股利部位，轉為看「總回報」，即強調不會為股利犧牲資本利得，加上6月壽險業從台股中已實現不少資本利得，壽險業預估今年現金股利恐比去年稍微下降，但仍可支撐獲利，也有利下半年股市震盪時逢低加碼。

同時新台幣在7月持續弱勢，甚至呈現最弱亞幣，加上通膨數據好轉，市場對美國9月降息預估機率上升，壽險在避險的負擔上減輕，預估7月在新台幣貶值下，整體壽險可望還有接近千億元的兌換利益，7月外匯準備金也有望累積破2,000億元，以抵禦下半年的匯率波動。

但7月股市波動大，7月初台股飆上24,000點，壽險業仍有機會可實現部分資本利得，月底台股跌到22,000點，有些跌深的股票亦有機會讓壽險業回補部位。壽險業者表示，台股還是有基本面，短暫回檔反而有利逢低布局。