外幣傳統型保單 5月買氣升溫

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期待美國將降息，資金鬆動開始回到保單，金管會30日公布，5月外幣傳統型保單新契約保費為新台幣398億元、年增11％，前五個月賣破千億元、年增15％，保險局分析，主要是市場預期聯準會將降息，資金回流利變型保單，尤其是美元利變型保單。

5月以澳幣保單表現最佳，傳統型保費0.25億澳元，創2020年8月以來、46個月新高，投資型也有0.63億澳元，也創七個月新高；前五個月外幣保單新契約保費達1,193億元、年增5％，買氣成長最多的是傳統型保單，新約保費1,015億元、年增15％，反而投資型買氣衰退只賣出185億元、年衰退28％，顯示上半年外幣保單主要靠傳統型保單支撐。

保險局表示，市場認為聯準會將維持基準利率在高檔，美債價格也在高檔，資金轉向高利率美債，衝擊外幣投資型保單銷售量，但外幣傳統型保單買氣佳，主要是市場預期聯準會下半年會降息，保守型資金開始回流到美元計價的利變型保單，壽險亦有拉升美元利變保單的宣告利率，增加保戶購買意願。

外幣保單銷售大宗是美元，5月賣出6.75億美元，其中傳統型賣出5.86億美元，已連續七個月單月賣逾5億美元，投資型賣出0.89億美元，反而是近三個月新低；前五個月美元保單銷售36.4億美元、年減1％，9成是傳統型保單，有31.6億美元、年增9％，投資型賣不到5億美元、年減近4成。

澳洲保單則受惠於今年澳洲景氣復甦，買氣持續升溫，5月賣出0.88億澳元、年增逾3倍，前五個月也賣出1.76億澳元、年增2.4倍，且不管是傳統型與投資型保單買氣皆升溫。前五個月賣較多是澳幣投資型，賣出1.28億澳元、年增2.3倍，成長較多是澳幣傳統型賣0.48億澳元、年增高達2.7倍之多。