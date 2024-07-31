金寶、英業達 加碼泰國布局

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EMS大廠積極布局泰國產能，金寶四座泰國新廠已建設完畢，法人預期泰國廠新產能明年將會有顯著貢獻，未來泰國產能將高於5成，且2026年、2027年泰國廠的產能有機會滿載；英業達則在去年底宣布斥資約47億元在泰國興建伺服器組裝產線，27日公告因應工程建設需求，追加工程款泰銖8.2億元（約新台幣8億元），總預算增加為不超過泰銖60.6億元（約新台幣60億元）。

金寶目前在全球擁有泰國、中國大陸、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西以及美國等生產據點，總經理陳威昌先前於法說會中透露，所有工廠合計稼動率已達85％，因應後續將有很多產品加入，因此積極於泰國擴廠。

金寶泰國舊有兩個生產基地共12座工廠，廠區面積約50萬平方公尺，而新廠區占地同樣約50萬平方公尺，新增的四個工廠已經完工；目前泰國新廠中已經有兩個廠投產，生產消費性電子、網通、印表機等產品。

法人認為，金寶目前訂單能見度達12～14個月，稼動率85％，加上公司泰國新產能陸續開出，看好下半年營收維持高檔。

英業達則是在去年年底宣布在泰國投資1.52億美元（約合新台幣47億元）建置新廠，將含括筆電與伺服器產線。其中，伺服器部分預計2024年底完成、若順利取得客戶認證後，2025年第一季就可投產；另筆電已先在泰國租廠量產，新廠的筆電產能則預計於2025年年中完工、納入投產。

英業達27日公告，因應工程建設需求，追加工程款泰銖8.2億元（約新台幣8億元），總預算增加為不超過泰銖60.6億元（約新台幣60億元）。

英業達董事長葉力誠先前於股東會上提到，因應客戶生產策略調整，英業達2022年起即加速布局全球生產據點擴展，除在既有的墨西哥、捷克等地擴產，去年亦在泰國建置自有新廠，配合客戶全球出貨需求，並擴大自有生產規模。