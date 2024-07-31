遠傳填息領跑 H2營運樂觀

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遠傳7月10日除息，30日股價上攻收在86.5元，順利完成填息，合計前後只花了13個交易日，創2016年以來最短，成為今年電信三雄中最早完成填息的電信公司。

過去八年，遠傳完成填息最少要花82個交易日，最長花了1,417個交易日。

電信三雄法說會下周登場，中華電、台灣大將於6日召開，遠傳8日接棒，市場關注下半年電信產業景氣，法人預期，蘋果iPhone新機上市，有助於推升新一波換機潮，帶動5G用戶申裝熱度，5G月租費相較4G高，有助於拉抬電信三雄ARPU貢獻及行動服務營收表現，台灣大、遠傳又有來自合併效益，法人樂觀看待下半年電信三雄業績表現。

遠傳總經理井琪表示，遠傳本業穩健、新經濟營收持續成長，加上合併亞太電信綜效持續發酵，5G用戶繼續增加，下半年營運展望樂觀。

除此之外，亞太電信過去在固網業務已有成果，遠傳合併亞太電信之後，正努力加值亞太電信固網業務、未來期待固網亦能有所斬獲。另外，遠傳與中嘉過去曾以「遠傳大雙網」專案、深化合作家用寬頻服務，今年年初中嘉與遠傳friDay購物又推全新智慧生活方案，井琪表示，未來只要對雙方都有利，就會一定繼續合作。

在AI布局方面，井琪表示，遠傳正在發展並落實四軌並行的AI戰略，AI是遠傳現在進行式，四大戰略包括已與微軟合作，結合微軟Copilot與Azure OpenAI技術推出「企業版生成式AI白領賦能方案」、Microsoft 365 Copilot與GitHub Copilot服務，透過Azure OpenAI協助企業發展商業應用創新，在資安防禦上，則會提供Security Copilot服務。

三星率先推出AI手機、iPhone新機亦傳出將支援蘋果開發的人工智慧Apple Intelligence，AI手機未來是否為電信公司帶來新一波換機潮？井琪認為，端視多少AI應用能讓消費者有感，但蘋果iPhone手機一向受消費市場歡迎又是市場領頭羊，iPhone新機若支援AI應用，相信對於行動業務推展將更有助益。