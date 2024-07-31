遠傳小金雞博弘 申請上櫃

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遠傳總經理井琪30日親自帶隊，子公司博弘正式申請興櫃轉上櫃，看好博弘雲端從台灣拓展至海外市場，營運動能強勁，未來將再朝上市邁進。

博弘海外布局，除了已與新加坡知名電信商M1子公司AsiaPac合作，並已協助新加坡政府及當地企業部署雲端生成AI技術，率先搶進新加坡市場，另外在馬來西亞，雲端業務也受到AWS青睞。井琪表示，博弘目前在香港市場經營有成，下一步將擴大東南亞市場布局。

博弘2023年每股稅後純益（EPS）4.6元，2024年第一季EPS為1.66元。看好企業加速數位轉型，帶動雲端需求增加，今年營收獲利再拼成長。

除了博弘，井琪認為，數聯資安公司會是下一個遠傳推動IPO的子公司，並且看好數聯資安在資安領域表現優於同業。

博弘雲端及其子公司宏庭科技，均為台灣雲端服務領導品牌，主要業務為提供AWS、Google、及微軟Azure等多元雲端整合服務與地端整合雲端的混和雲服務，尤其是全台第一家取得Google Cloud Security專業能力認證的公司。

目前服務客戶橫跨科技業、製造業、零售業、金融業等超過2,000家客戶。

博弘日前表示，未來成長動能主要係來自三大成長引擎，透過代理服務累積客戶規模、發展技術服務、以及自有產品提升毛利率。

相較於歐美國家，亞太市場的企業客戶近年才開始重視資安議題，博弘未來將加快拓展海外市場腳步，透過協助企業衝刺數位賦能，為博弘營運挹注更多成長動能。