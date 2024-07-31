水冷產能有望倍增 法人看好雙鴻H2毛利率、獲利表現

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雙鴻近季營收獲利

雙鴻水冷擴產加緊馬力，泰國廠預訂今年第三季底完成建置，讓下半年水冷板產能出現倍增機率大增，也讓原估的水冷營收占比5％～10％略嫌保守，預期第二季財報出爐後，雙鴻全年水冷營收占比即會正式宣布調高，估有望調高至逾一成。

雙鴻6月營收以16.92億元寫下歷史新高，呈年增99.06％，拉出幾近倍增的漲幅，當時雙鴻即表示，6月營收遽增，主要是受惠於水冷應用的持續發酵，引發市場對雙鴻水冷出貨爆增的想像空間。

據悉截至今年6月底止，雙鴻水冷的營收占比已超出一成，惟對於調高全年的水冷營收占比，雙鴻表示，因發行CB，現仍處於緘默期，將待第二季財報公布後，再宣布最新的調幅。

雙鴻日前通過美系CSP客戶GB 200水冷板認證，另分歧管亦成功獲Nvidia認可，成為參考設計商，有望成為GB 200 NVL36首批供貨商，在市場需求大幅湧現下，雙鴻擴建泰國廠產能也快馬加鞭，其中首當其衝的水冷板短期目標是將水冷板的產能擴充至30萬片，屆時含廣州廠的3萬片產能，全產能將達到33萬片，另分歧管和CDU今年下半年產能也有倍增計畫，其中分歧管和CDU今年下半年都規畫擴增至3千套，較目前的一千套和200萬套，出現數倍增長。

隨著水冷新產能陸續開出，法人估雙鴻下半年水冷的營收占比應會逐季攀升，有望對毛利率和獲利表現有明顯的挹注。

不過美中不足的是，近期傳出包括水冷板和分歧管都有零件短缺的狀況，市場憂心雙鴻6月營收創歷史新高的狀況恐難在7月和8月再現。對此，雙鴻表示，缺料的狀況已在陸續解決中，至於第三季的展望目前內部尚在討論中，會待清點過8、9月的訂單狀況後，再對外釋出。

雙鴻尚未發表第三季展望，然因短線跌深，從前波高點890元起算至除息前一日（29日）寫下的波段新低652元止，短線跌幅已達26.74％。跌深再加上半年報看旺，雙鴻30日的填息行息順利甜蜜登場，開盤股價就攻抵657元，以上漲6元開出，逼近秒填息，在多頭氣勢旺盛下，終場以上漲20元的671元作收。