Q3營收、產能利用率恐下滑 穩懋：安卓陣營拉貨趨緩

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砷化鎵大廠穩懋30日舉行法說會，展望第三季，總管理處總經理陳舜平預期，第三季iOS陣營延續拉貨動能，然大陸市場經歷去年下半年以來強力拉貨後，本季需求趨緩，預估本季營收恐季減high single digit百分比（約6％～9％），產能利用率微幅衰退，但表現仍會優於去年，單季毛利率則將維持mid-twenties（24％～26％）水準。

智慧型手機拉貨潮啟動，推升穩懋第二季營收回升至49.61億元，季增11.68％、年增25.8％，單季稅後純益4.85億元，也季增19％，惟受子公司持有大陸客戶上市股票股價下跌影響，毛利率因而減少3.1個百分點。

不過，在產能利用率及產品組合皆優下，催動毛利率達27.2％，優於首季22.4％，等於扣除大陸客戶股價下跌因素，第二季實際毛利率已重返30％水準。

陳舜平指出，今年第二季以Wi-Fi營收成長最為顯著，且Infra（基礎建設）方面表現也優於先前預期、營收較首季有雙位數成長幅度，占比也由20％～25％提升至25％～30％；而Cellular（蜂巢式網路）PA卻因Android手機陣營需求下滑而出現衰退，所幸iOS產品第二、三季仍為拉貨高峰，故整體而言，Cellular PA依舊較去年成長逾5成。

展望第三季，陳舜平直言，大陸Android客戶經歷去年下半年起連續四季強勁拉貨後，目前拉貨動能已暫緩，但iOS備貨時程仍與往年相同，看好Optical（光學）產品在新機效應帶動下，本季營收可望較前季提升，但其餘產品恐均呈現下滑，預估本季產能利用率將微幅下滑至約60％。

針對手機市場後市展望，穩懋則分析，手機市場能見度約為四至六周，尚無法確定第四季狀況，但預期美系客戶第二至三季將是拉貨高峰，後續第四季表現能否更勝第三季，則要觀察9月新機推出後的銷售狀況，若新機銷售強勁，則第四季業績表現有望優於本季。