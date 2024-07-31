機械公會 助產業數位轉型

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台灣機械工業公會積極推動智慧製造、智慧機械，協助漢翔、全球傳動、精浚科技及凱柏精機四家會員廠商向數發部數產署申請「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，補助金額從1～2,000多萬元不等，藉此發揮以大帶小擴大產業綜效。

機械公會指出，機械公會今年2月發表「臺灣機械產業發展白皮書」提到，數位轉型是機械業廠商必須面對的課題，5G甚至6G發展，將推動進程加快。機械公會藉由此次協助會員廠商，向數發部數產署申請「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，緊扣機械公會發展藍圖，以先大後小、發揮以大帶小，擴大產業的綜效，由單一企業切入，再擴散到供應鏈與產業聚落，並從高值化產業優先示範，創造5G專頻專網應用價值，以具智慧化、自動化之場域優先導入，應用5G專頻專網智慧製造加乘效果，往產業AI化的目標邁進。

機械公會表示，數發部數產署與機械公會等許多國內公協會合作；補助廠商發展5G專頻專網應用分為初階及進階兩類，初階補助款上限為1,500萬元、進階補助款上限為2,500萬元。

凱柏精密以「應用5G專網發展智慧機械產業製程資訊的數位轉型服務」為主題；全球傳動以專題「TBI智慧化5G儲運管理系統應用計畫」；精浚科技則以「STAF線性傳動元件—5G工廠AI與MR應用建置計畫」，分別列為初階，獲得經費補助只有1千多萬元。漢翔以「發動機難切削超合金加工機台5G創新應用計畫」，被列為進階，獲數發部發2千多萬元補助款但未達上限。

機械公會指出，機械公會陸續安排有意投入數位轉型的機械業者參訪全球傳動、精浚科技等廠商，透過實際成功案例，深入瞭解數位轉型，對產業提升所帶來的效益。