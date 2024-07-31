機械投資熱 台中Q2工商登記奪六冠

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台中市今年第二季在公司、商業登記表現亮眼，相較去年同期，商業登記家數成長4,348家、成長率3.35％，商業登記資本額成長11.88億元、成長率4.92％，公司登記家數成長3,986家，公司登記資本額成長率5.74％，共計奪下六項全國冠軍。

最能展現投資力道的「投資台灣三大方案」，截至7月底，台中市累計312家廠商獲核定，家數全台第一。台中市經發局長張峯源表示，台中是精密機械重鎮，綜觀全球景氣，看好美國下半年降息機率高，加上半導體產業受惠AI議題不斷增溫，及巴黎奧運等國際賽事需求增加，紡織、製鞋等機械設備都因此受惠，帶動投資熱度。

其中，鉅鋼機械的射出成型機，以自有品牌「KING STEEL」行銷全球，擁有運動鞋中底發泡彈性體射出成型機全球8成市場，因應近年訂單不斷成長，在台中工業區深耕40年再度斥資興建新廠。

萬凌工業的終端客戶，包含YAMAHA、HONDA、Ducati、gogoro等全球知名品牌，供應客製化鍛造汽機車、自行車和健身器材等設備的傳動心軸，也看好印度、美國機車及農機市場發展，投資1.2億在龍井建新廠，進一步強化生產效率與擴大產能。

張峯源表示，台中是中台灣七縣市消費重鎮，加上4月人口一舉突破285萬大關，百貨零售市場不斷擴張，新光三越、大遠百穩坐全台業績店王店后，MITSUI OUTLET PARK三井台中港及東區LaLaport營業額穩定成長，全國最大商場的「D-ONE第一大天地」完工後可帶動相關業者進駐台中設點。