和泰TOYOTA定保提醒推播 化身愛車小祕書

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和泰TOYOTA續強化行車服務系統升級，提供車主智慧移動多元享受，服務觸角也逐步擴大，為讓車主有更完善全方位服務體驗，在去年4月推出TOYOTA Drive+Link智能車載系統後，今年5月進一步導入「定保提醒推播」服務，有如愛車小秘書，於車輛建議定保日前30日將主動提醒車主回廠保養。

和泰車表示，TOYOTA Drive+Link智能車載系統搭在六大特色服務，包括智慧導航、24H愛車守護、旅程日記、行車助理、影音串流及OTA雲端更新服務等，去年推出後廣受車主肯定，讓此服務一躍成為愛車基本配備首選，車主開車出門導航、查看車輛狀態及享受影音服務都少不了它。

和泰車也持續強化相關系統升級，今年5月在Drive+Link智能車載系統導入定保提醒推播服務，和泰車指出，所有新購買或既有車主都可享有這項全新功能；Drive+Link智能車載系統將化身為愛車小秘書，於車輛建議定保日前30天提醒車主回廠保養。

和泰車表示，Drive+Link 智能車載小秘書會配合車主回廠預約日而進行推播提醒調整，如車主已預約或已回廠，將主動停止推播；如尚未回廠，則會因應每日情境不同，持續推播客製化提醒至建議定保日後7日，讓車主不會因事務繁忙而忘記定保時間。

同時，和泰車說明，車主也可直接透過Drive+Link智能車載小秘書預約回廠，並可查詢車輛過往維修紀錄、常用零件更換紀錄及前回待修建議等，車主在單一平台，就可輕鬆掌握車輛所有相關資訊。

和泰車表示，在提供車主更貼心及便利服務前提下，未來仍將持續滿足顧客需求，開發更多智能、高效的客製化服務。